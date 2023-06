Rumors di mercato attorno al Grifone: due nomi nuovi per rinforzare il reparto di mezzo e quello offensivo.

Continua ad essere piuttosto movimentato il calciomercato del Genoa, almeno in termini di rumors, indiscrezioni e ipotetici sondaggi. Il Grifone, dopo la promozione ottenuta nella scorsa annata sotto la guida di Gilardino, cerca rinforzi per affrontare al meglio la Serie A. In tal senso è sempre caccia ad un bomber a cui affidare il reparto avanzato.