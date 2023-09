Genoa, due big di Serie A hanno messo gli occhi su Gudmundsson

Con i suoi dribbling ha incantato Genova e catturato gli occhi delle grandi big di Serie A, che ora sognano. Perché Albert Gudmundsson è una grande sorpresa, attesa visto il grande campionato dello scorso anno, ma tanto bella da strofinarsi gli occhi. E lo sanno anche Napoli ed Inter, le quali hanno iniziato a seguire il calciatore per tentare un approccio per la prossima sessione di calciomercato. Al momento non sembra che il Genoaabbia intenzione di liberarsi di uno dei talenti più importanti del proprio reparto offensivo, ma in estate probabilmente un pensierino lo farà. Come d'altronde lo stesso calciatore, arrivato solo lo scorso gennaio 2022 dall'Olanda. Ora è tra i migliori in quanto a dribbling in Serie A, come testimonia il dato: oltre il 65% delle giocate tentate, sono andate a buon fine. Numeri niente male.