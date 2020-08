Genoa, è corsa a due per la panchina

Il Genoa dopo aver raggiunto una salvezza sofferta all’ultima giornata, programma la nuova stagione in Serie A affidandosi a un tecnico esperto. Con l’arrivo ufficiale di Daniele Faggiano, il Genoa deve scogliere il nodo allenatore. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il favorito sembra essere sempre Vincenzo Italiano, impegnato nei playoff con lo Spezia. Il tecnico sarebbe il profilo ideale, si legge, per il progetto incentrato sui giovani del neo direttore sportivo rossoblu. L’alternativa è rappresentata da Ronaldo Maran.