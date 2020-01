Genoa, è fatta per Iturbe che torna in Italia

Colpo del Genoa che da questo mercato di riparazione cerca elementi utili per poter raggiungere la salvezza. Il Grifone ha chiuso per Iturbe 26enne argentino pronto a tornare in Italia dopo le esperienze con Verona, Roma e Torino tra il 2013 e il 2017. C’è l’accordo tra il club del presidente Preziosi e il Pumas, società messicana proprietaria del cartellino del giocatore. La trattativa tra i rossoblù e il club messicano è ormai in chiusura sulla base un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. Se tutto si concludesse a breve, l’attaccante argentino naturalizzato paraguaiano potrà sostenere le visite mediche col Grifone tra giovedì e venerdì. Classe ’93 in questa stagione ha collezionato 2 gol e 2 assist in 20 presenze.