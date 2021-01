Genoa, è sbarcato Strootman

Kevin Strootman è sbarcato in Italia, dove lo attende il Genoa. Il nuovo rinforzo del Grifone si unirà subito alla squadra per essere già a disposizione di mister Davide Ballardini. L’ex centrocampista giallorosso, oggi all’Olympique Marsiglia, ha dato il suo sì all’accordo con il club ligure. L’operazione, portata avanti grazie ai buoni rapporti tra il ds Marroccu e il collega francese Longoria, si è conclusa con la formula del prestito secco con impegno a valutare una possibile permanenza in rossoblù a fine stagione. Il club francese pagherà il 50% dello stipendio del giocatore fino a fine stagione. In questa stagione Strootman ha messo insieme con la maglia del Marsiglia 13 presenze tra Ligue 1 e Champions League, partendo però una sola volta da titolare.