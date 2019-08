Manca solo l’ufficialità ed il Genoa avrà messo a segno un nuovo importantissimo colpo. Infatti, è in arrivo tra i rossoblù l’esterno Marko Pajac. Il giocatore ha sottoscritto il contratto che lo vincolerà al club di Preziosi. Nei giorni scorsi, aveva superato le visite mediche. Si attende a breve l’ufficialità di trasferimento. Lo stesso Pajac si è detto entusiasta per questa occasione ed è pronto ad addentrarsi in una nuova avventura. Lo riporta Sky Sport.