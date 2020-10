Genoa, Faggiano: “Cerchiamo un portiere. Situazione delicata, alcuni giocatori sono stati isolati per 40 giorni…”

Calciomercato che si avvicina alle battute finali, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato di quelle che potranno essere le mosse finali del Grifone che sta vivendo dei giorni terribili a causa dei tantissimi casi di Covid-19 in rosa.

LE PAROLE DI FAGGIANO

“È una situazione molto delicata a causa del Coronavirus, anche per questo abbiamo scelto di allungare la rosa e comprare un nuovo portiere – ha spiegato Faggiano. I nostri sono già forti, possibile che andremo a pescare qualche giovane dalla Serie B”. L’ex ds del Parma ha poi parlato delle altre operazioni in entrata: “Abbiamo preso Bani, Scamacca e Shomurodov, anche se adesso dobbiamo fare delle cessioni. La situazione delicata che stiamo vivendo forse passa un po’ in secondo piano, i giorni di quarantena sono 14 ma diversi calciatori hanno passato anche 40-50 giorni isolati. Il nostro spirito deve comunque rimanere positivo”. Poi una battuta sulla soddisfazione degli affari fatti: “Lo sarà a fine stagione, preferisco andarci con cautela”.