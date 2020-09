Genoa, Faggiano: “Vogliamo chiudere per un attaccante nei prossimi giorni. Non sarà Balotelli…”

Il Genoa continua a rinforzare la squadra da regalare al nuovo mister Rolando Maran. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa il ds del Grifone, Daniele Faggiano. Il dirigente ha parlato delle possibili mosse e della forte volontà del club di acquistare un attaccante, che però non sarà Mario Balotelli come ipotizzato nei giorni scorsi.

“ARRIVA UN ATTACCANTE, NON BALOTELLI”

“E’ un mercato strano, il ritiro è stato un po’ particolare, sarà tutto abbastanza surreale. Se devo dire se sono contento del lavoro posso dire sì, come lo è il mister ma, come tutte le squadre, c’è stato poco tempo per lavorare, sia dentro che fuori dal campo. Siamo in tanti però io sono felice di quanto fatto fino ad oggi. Per la punta che ci manca vorrei chiudere prima del gong finale del mercato. Le abitudini italiane ci portano sempre a fare le cose in ritardo, oppure all’ultimo momento. Ci sto lavorando, non voglio arrivare a chiudere un’operazione importante per noi nei minuti finali. Balotelli? Piace a tutti, ma non è uno dei candidati per il nostro attacco“. Con queste parole il ds del Genoa Faggiano ha parlato dei movimenti di mercato del Grifone.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE