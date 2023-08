Genoa, idea Bonucci poi c’è Haps

C'è una nuova idea per la difesa del Grifone: è Leo Bonucci che preferirebbe continuare in Italia e non prendere la strada per Berlino all'Union. Confermata la cessione di Massimo Coda, che andrà alla Cremonese e non alla Samp, il Genoa ha strada libera di completare la rosa con gli ultimi innesti dal mercato. In primis si proverà a rinforzare l'attacco, magari con un vice Retegui. In questo caso l'idea era Pohjanpalo del Venezia ma la trattativa è complessa perché l'attaccante è prossimo al rinnovo. Vedremo. Riguardo gli esterni, ne serve uno di destra ed uno di sinistra, proprio per non farsi mancare nulla. La soluzione arriva dal Psg dove a destra è un ottimo talento il giovane Timothée Pembélé. C'è interesse ed un sondaggio è stato inviato, ma nulla di più. Servirà attendere qualche ora anche su questo fronte. D'altro canto, il grifone punta forte sul versante sinistro con Haps, e sul centrocampo, dove pare in dirittura d'arrivo Crespo dal Fenerbahce.