Genoa, idea Kjaer per rinforzare la difesa

IlGenoa ha accusato la botta al debutto in Serie A e si è messo subito a lavoro per rinforzare il reparto arretrato. La difesa dei rossoblu, in effetti, presenta tanti profili giovani con poca esperienza in A i quali sono andati in tilt contro una super Fiorentina. Per questo motivo l'interesse verte su un esperto con curriculum profondo in massima divisione, uno come Simon Kjaer. Il danese è stato rilegato ai margini dal Milan vista la grande concorrenza e potrebbe diventare un'opportunità per il grifone. Con la maglia rossonera ha totalizzato 70 presenze e potrebbe essere proprio ciò che fa al caso di Alberto Gilardino.