Genoa, in arrivo Lammers dall’Atalanta

L'attaccante olandese andrà a rinforzare il pacchetto di attaccanti a disposizione di mister Davide Ballardini.

ATALANTA - Il bomber designato dal presidente del Genoa Enrico Preziosi , è Sam Lammers, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Atalanta. L'operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sarà dunque l'attaccante olandese, ex PSV, a raccogliere l'eredità lasciata da Shomurodov, ceduto in questi giorni alla Roma (per una cifra vicino ai 20 milioni di Euro), allenata da Josè Mourinho. Per Lammers il Genoa può essere una piazza molto importante. Offre visibilità, meno pressioni e più possibilità di esprimersi a livello di minutaggio e titolarità in campo, rispetto all'Atalanta di mister Gasperini, nella quale nella scorsa stagione ha collezionato solo 16 presenze e 2 gol.