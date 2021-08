Genoa, in attacco si lavora per Fares

Il Genoa è stuzzicato dalla possibilità di poter tesserare il laterale di proprietà della Lazio.

TRATTATIVA - Il laterale ex Spal, è entrato nell'orbita Genoa nelle ultime ore. Il calciatore algerino aveva mostrato delle qualità molto interessanti nelle sue stagioni alla Spal, infatti la Lazio del presidente Lotito, non si era fatto sfuggire l'acquisto del calciatore. Nella squadra biancoceleste, ha trovato una buona continuità di rendimento, ma non è mai stato un titolare inamovibile, della formazione di Simone Inzaghi. Al Genoa ritroverebbe la titolarità e sicuramente una maggior costanza di rendimento. I rossoblu ci credono e vorrebbero annunciare il suo acquisto insieme a quello di Caicedo.