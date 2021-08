Genoa, interesse concreto per Maksimovic

Il Genoa dovrebbe tesserare l'ex difensore centrale del Napoli nelle prossime ore.

TRATTATIVA -Maksimovic, dal 30 Giugno è svincolato, perché non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Davide Ballardini, l'allenatore del Genoa, sarebbe assolutamente favorevole al suo tesseramento. Ha esperienza e conosce benissimo il campionato italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il Genoa si è fatto avanti e la trattativa, tra la società rossoblu e il procuratore di Maksimovic sarebbe già in fase avanzata. Non si esclude che l'affare, possa essere ufficializzato in queste ore, in modo da poter avere a disposizione, il centrale serbo, in vista della prima partita di campionato, che il Genoa disputerà, Sabato alle ore 18.30 a San Siro, contro l'Inter.