Genoa, intrecci di mercato: tre nomi ad effetto per Shevchenko

I nomi per il mercato di gennaio del Grifone

Redazione ITASportPress

Il Genoa è senza dubbio tra le società più attive sul mercato. La finestra di trattative di gennaio potrebbe essere l'occasione giusta per sistemare una rosa con diverse pecche. Se il pacchetto difensivo sembra essere quello già "puntellato" con gli arrivi di Hefti e Leo Ostigard, mister Shevchenko vuole qualcosa anche nei settori più avanzati.

Genoa, intrecci di mercato: tre nomi per Shevchenko

I rumors dalla trequarti in su sono piuttosto insistenti soprattutto attorno a tre nomi ad effetto. Il primo, il più recente, è quello che riporta all'ex Piatek. Il Pistolero potrebbe ritrovarsi ancora sotto la Lanterna dove ha lasciato ricordi bellissimi con la stagione 2018-19 che lo aveva visto protagonista con tredici gol in diciannove partite. L’attaccante polacco si trova ora all’Hertha Berlino dove ha messo insieme appena nove presenze, di cui solo quattro dall’inizio, per un totale di 346 minuti giocati, con un solo gol, quello realizzato il 2 ottobre scorso in casa nella sconfitta con il Friburgo. Numeri che cercano riscatto che potrebbe arrivare in Italia. L'idea del Genoa è quella di un prestito oneroso sino a giugno.

Ma non solo il Pistolero. Infatti, per rinforzare la rosa di Shevchenko, sono altri due i nomi caldissimi. Parliamo di Piccoli e Miranchuk dall'Atalanta. In tal senso i tempi si annunciano lunghi visto che la Dea cederà i due atleti solo alle giuste condizioni.

In uscita, va detto, qualcosa avverrà. Ci sono offerte per Ekuban, che potrebbe approdare in Turchia, e per il giovane Bianchi, conteso da Cremonese e Cosenza, pedine di un reparto offensivo che all’andata ha faticato parecchio. In attesa di valutazione anche Caicedo che sta tornando a disposizione del Grifone dopo lo stop per infortunio.