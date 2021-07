Genoa, le ultime di mercato

Mercato molto attivo quello del Genoa. Hernani sembra vicinissimo, mentre si sogna ancora il ritorno di Zappacosta.

Da quando il Genoa del presidente Enrico Preziosi , è tornato in Serie A, ormai nel lontano 2007, il mercato della squadra rossoblu è da sempre molto movimentato, sia in entrata che in uscita.

ENTRATE - Tra i movimenti in entrata, c'è da segnalare un concreto interesse per Modibo Sagnan, 22enne difensore francese del Real Sociedad, attualmente impegnato con la nazionale olimpica ai Giochi di Tokyo. Potrebbe arrivare con la formula del prestito. Trattativa ben più avviata sembra quella per Hernani del Parma. L'accordo è vicinissimo sulla base di prestito con obbligo di riscatto, fissato a 5.5 milioni di euro, che scatterà alla prima presenza ufficiale. Il sogno di mercato in questo momento, è rappresentato da Zappacosta. Tre ostacoli presenta questa trattativa, la valutazione del cartellino data dal Chelsea (superiore ai 5 milioni di euro), l'ingaggio del calciatore (circa 2,5 milioni netti a stagione) e la forte concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti, il quale offrirebbe la titolarità al laterale e la possibilità concreta di lottare per i vertici della classifica.