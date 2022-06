Genoa, le ultime di mercato

Il Genoa sta progettando la prossima stagione. Il Grifone, nonostante la retrocessione in Serie B, vuole allestire un organico di valore da mettere a disposizione del tecnico Alexander Blessin. Il reparto da rafforzare con maggiore attenzione è sicuramente l'attacco. La società si sta muovendo per migliorare i numeri dell'attacco che, visti gli ultimi tornei cadetti, è il reparto chiave. Serve un centravanti da 15 gol come minimo. E' uscito il nome del possibile ritorno di Pavoletti, reduce da due stagioni negative al Cagliari e per questo non preso troppo in considerazione dai responsabili di mercato del Genoa.