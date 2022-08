Genoa, le ultime di mercato

Mentre il Genoa si prepara per l'esordio in campionato contro il Venezia, il direttore sportivo Marco Ottolini è al lavoro per la scrematura dei giocatori che non rientrano nei piani della società e rimane a lavoro anche sul fronte delle entrate per costruire una rosa che possa dire la sua nella prossima Serie B. Come già detto nelle scorse ore, si sta chiudendo positivamente la trattativa per il trequartista Aramu dal Venezia.