Genoa, il mercato cambia l’attacco: 4 in partenza…

Possibili partenti anche Kelvin Yeboah e Guven Yalcin, non convocati da Gilardino per la prima gara ufficiale della nuova stagione. I due giocatori sono rispettivamente corteggiati da squadre in Francia e Germania, per quanto riguarda il primo, e in Turchia per quanto riguarda il secondo anche se non ci sono, per lui, ancora delle trattative.