Genoa, mercato senza botti e con qualche cessione

Si è chiuso senza grandi colpi di mercato la sessione estiva del Genoa. La campagna acquisti ha portato a mister Gilardino rinforzi in attacco e a centrocampo: Retegui, Messias e Malinovskyi sono il trio che deve garantire fantasia e gol alla squadra. Per l'italo-argentino sono stati investiti circa 15 milioni. L'obiettivo fin da inizio mercato era Zanoli, il lungo tira e molla con il Napoli ha finito per bloccare le mosse rossoblù che ha provato in extremis a fare un tentativo per Lirola (Marsiglia), Pembelè (Psg) e Amian (Spezia). In uscita Filippo Melegoni e Mattia Aramu. Il primo è andato in Serie B alla Reggiana, il secondo a Bari alla ricerca di maggiore fortuna. Forse quella che non hanno trovato in maglia rossoblù.