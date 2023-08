Genoa, Messias per il tridente con Retegui-Gudmundsson

Il Genoa sta stringendo sul mercato per Junior Messias. L'esterno rossonero è il profilo adatto per completare il tridente con Retegui e Gudmundsson. Battuta la concorrenza del Torino, l'attaccante arriverà oggi per sostenere le visite mediche per poi essere presentato ai tifosi. Dettaglio da non trascurare è che Messias è fermo dal 24 luglio per un problema muscolare. A Genova però non sono preoccupati, non dovrebbe essere nulla di grave e il giocatore recuperare presto in vista del campionato.