Genoa, Nicola chiede rinforzi: nuovo assalto per Mbaye

Il mercato del Genoa non si ferma. I rossoblu continuano a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola. Il nuovo tecnico ha chiesto rinforzi sulle fasce. Il nome che più sembra adatto al suo calcio è quello di Ibrahima Mbaye. Il terzino di proprietà del Bologna è chiuso nelle gerarchie di Sinisa Mihajlovic e potrebbe approfittare del cambio di casacca per trovare più spazio. Prima però bisogna convincere i felsinei a cedere il giocatore. Un aiuto per il Genoa potrebbe arrivare dall’eventuale tesseramento di Bruno Peres da parte del Bologna.