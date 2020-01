Genoa, non solo Destro: contatti con il Bologna per un difensore

L’ultimo posto in classifica ha spinto il Genoa ad attivarsi rapidamente nel mercato di riparazione. Il Grifone vuole migliorare la rosa a disposizione di Davide Nicola. I rossoblu hanno già piazzato due colpi di mercato. A questi potrebbe aggiungersi l’innesto di Mattia Destro dal Bologna. L’ex bomber dei felsinei è vicino al Genoa e potrebbe ritrovare un vecchio compagno: secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il Genoa sarebbe deciso ad acquistare anche il terzino Ibrahima Mbaye. Il Bologna, per il momento, non sembra intenzionato a cedere il suo giocatore a causa degli infortuni che hanno fortemente ridotto la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. L’operazione potrebbe concretizzarsi solamente negli ultimi giorni di mercato.