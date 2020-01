Genoa, nuovo colpo in attacco: occhi su un ex Villarreal

Il Genoa non si ferma. Dopo gli acquisti messi a segno nei primissimi giorni di gennaio, i rossoblu sono pronti a piazzare un nuovo colpo, stavolta in attacco. Nonostante l’arrivo di Mattia Destro sia ormai cosa fatta, i liguri stanno seguendo con interesse Roger Martinez, attaccante colombiano classe ’94 con un passato anche nel Villarreal. Attualmente il bomber si trova in Messico al Club America. Non è un nome nuovo per le squadre italiane: anche l’Atalanta lo ha cercato in estate per rinforzarsi. Lo riporta Sky Sport.