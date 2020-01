Genoa, offerta del Bayer Leverkusen per Romero: la decisione in accordo con la Juventus

Domenico Criscito forse in uscita, ma anche Cristian Romero. Il Genoa ha ricevuto un’offerta da parte del Bayer Leverkusen per il difensore classe 1998. Secondo quanto si apprende da Sky, il Grifone starebbe ipotizzando la cessione del centrale che gioca in rossoblù ma che è di proprietà della Juventus.

Nell’ultimo giorno di trattative i due club italiano dovranno incontrarsi per decidere insieme quale sarà il futuro di Romero. La proposta pare essere quella di una cessione nonostante l’accordo tra Juventus e Genoa fosse di lasciare il giocatore in Liguria fino alla fine della stagione. La fumata decisiva è attesa per questa mattina anche se pare complicato che l’operazione possa concretizzarsi in così poco tempo.