Genoa, Parigini va alla Feralpisalò. Interesse dal Belgio per Yeboah

Ultime ore di mercato frenetiche anche in casa Genoa. Successivamente alla vittoria all'Olimpico, i rossoblù hanno concluso un movimento in uscita e salutato Vittorio Parigini. L'attaccante è stato girato alla Feralpisalò, questa la nota del club bresciano: "Lieti di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Parigini. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024". Altro attaccante che potrebbe presto lasciare Genova è Kelvin Yeboah, che è entrato nel mirino del Kortrijk, club belga. Per lui pronta offerta d'acquisto a titolo definitivo con quinquennale per il giocatore, soluzione che soddisfa tutte le parti in gioco. Novità attese per le prossime ore.