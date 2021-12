Genoa, per il difensore Hefti è affare fatto

Si alza il sipario sulla campagna di rafforzamento della squadra rossoblu'

Primo colpo della sessione invernale della campagna trasferimenti del Genoa. Il club rossoblu' ha trovato l'accordo con lo Young Boys per il difensore Silvan Hefti. L'operazione che porterà il 24enne nazionale elvetico alla corte di Andriy Shevchenko è stata definita con l'acquisto del cartellino per un costo di 5 milioni di euro. Il calciatore colma una prima lacuna difensiva ma è possibile che nelle prossime ore la dirigenza del Grifone chiuda anche la trattativa per avere l'attaccante dell'Atalanta Piccoli.