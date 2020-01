Genoa, Pinamonti verso la cessione: ecco la possibile destinazione

L’avventura al Genoa di Andrea Pinamonti sembra arrivata alla conclusione. Il rendimento dell’attaccante di proprietà dell’Inter è di 4 reti in 17 partite. Un ruolino buono, specialmente tenendo conto delle difficoltà del Grifone, che però non ha convinto pienamente la dirigenza rossoblu. L’arrivo Mattia Destro potrebbe essere decisivo per spingere il Genoa e lo stesso Pinamonti a separarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore sarebbe vicinissimo alla cessione: su di lui ci sarebbe la Spal, fortemente interessata al talento classe 1999.