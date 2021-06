Genoa, preso Buksa dal Wisla Cracovia

Primo colpo del presidente Preziosi

Il Genoa comincia a collezionare nuovi acquisti in vista della nuova stagione che avrà Davide Ballardini in panchina. Come riporta Sky, Preziosi ha fatto il primo colpo della stagione 2021/22. Il club ligure ha infatti definito l'arrivo di Aleksander Buksa. Attaccante polacco nato il 15 gennaio 2003, Buksa ha giocato nella scorsa stagione nel Wisła Cracovia e ha concluso l'annata sportiva con 3 reti e 2 assist su 21 partite giocate tra campionato, coppa nazionale e Youth League. In scadenza di contratto con il club, Buksa era seguito anche dal Borussia Dortmund e dall'Udinese in Italia. Quella del Genoa è stata un'operazione lampo: l'attaccante ha svolto le visite mediche in gran segreto e firmato il suo contratto.