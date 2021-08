Genoa, preso il centrocampista Bentaleb

Acquisto a parametro zero per il Genoa del presidente Preziosi.

RINFORZO - Classe 1994, è un centrocampista che si distingue per l'intelligenza tattica e per la grande capacità di smistare i palloni per i compagni. E' molto forte nei contrasti, grazie al suo fisico possente (altezza 1,87 cm e peso 78 kg). In Europa si è messo in luce con le maglie di Tottenham, Newcastle e Schalke 04 (la sua ultima squadra). All'età di 27 anni non vede l'ora di misurarsi anche nel campionato Italiano, magari anche per riconquistare la maglia della Nazionale Algerina, dalla quale non viene convocato dal 2018. Sarà sicuramente un rinforzo importante per il tecnico del Genoa Davide Ballardini.