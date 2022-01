Genoa, preso il giovane Morten Frendrup del Brondby

Giovane talento per il Grifone

Nuovo colpo di mercato per il Genoa che secondo quanto riporta Sky Sport ha chiuso la trattativa per Morten Frendrup del Brondby (93 partite già giocate con il suo attuale club nonostante l’età). Si tratta di un centrocampista difensivo con ottime statistiche in campionato, classe 2001. Nelle prossime ore l’arrivo in Italia, affare da 3,5 milioni di euro.