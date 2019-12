Genoa, quasi fatta per il primo colpo in attacco: pronti 5 milioni di euro

Il Genoa ancora deve ufficializzare il secondo cambio di allenatore stagionale, con Davide Nicola al posto di Thiago Motta, ma la società rossoblù si è già buttata a capofitto sul calciomercato, impellente, necessario per rimediare ad una situazione di classifica molto complicata (ultimo posto). Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, il Secolo XIX, il Grifone sarebbe molto vicino all’attaccante Michael Krmencik, attualmente in forza al Viktoria Plzen. L’intesa con il 26enne della Repubblica Ceca sarebbe ad un passo, si parla di un accordo quadriennale e di un prezzo del cartellino pari a 5 milioni di euro. Preziosi, per il suo Genoa, spera di trovare in Europa il nuovo Piatek.