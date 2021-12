Genoa, quattro rinforzi nel mirino e un russo per Shevchenko

Il Grifone a caccia di rinforzi

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha chiesto alla proprietà americana, in vista della riapertura del calciomercato, elementi funzionali al suo 4-3-3. Tra i profili che piacciono alla società rossoblu' ci sono calciatori di Serie A in cerca di riscatto. Tra questi Orsolini, l'interista Vecino e il russo dell'Atalanta Miranchuk. Sono questi tre i nomi nella lista della 777 Partners. Ma bisogna pensare anche alle cessioni. Caicedo e Fares, arrivati entrambi dalla Lazio sono in uscita per non aver convinto anche se hanno accusato diversi infortuni. Nel mirino del Grifone ci sono Pussetto e Acerbi, difensore è in rotta con la tifoseria laziale: il problema rimane l'alto ingaggio. Infine Manolo Portanova potrebbe anche partire nonostante abbiamo mostrato qualcosa di interessante quando Shevchenko lo ha utilizzato.