Genoa, ripresi i contatti con il giovane attaccante Bozenik: ecco di chi si tratta

Che il Genoa abbia qualche problema nel reparto avanzato non è una novità, soprattutto dal momento in cui si è infortunato Kouamé. Per gennaio, il presidente Enrico Preziosi sta sondando il terreno per Robert Bozenik, giovane attaccante classe 1999, con la speranza che possa rivelarsi un colpo alla Piatek (il polacco fu determinante quando arrivò in Italia da perfetto sconosciuto). Bozenik, come detto 20enne, era già stato visionato in estate: la sua tecnica non lascia indifferenti, nonostante sia alto quasi 190 centimetri. Attualmente allo Zilina, formazione da cui la Sampdoria acquistò Skriniar, in 58 presenze dall’esordio nei Pro ha siglato 19 reti, ma per prelevarlo servirà da parte del Genoa battere la concorrenza del Cska Mosca.