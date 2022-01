Genoa scatenato sul mercato: in arrivo un colpo a centrocampo

Possibile arrivo in mezzo al campo per il Grifone

Il Grifone, infatti, dopo aver chiuso la trattativa di Kelvin Yeboah dallo Sturm Graz, si starebbe concentrando sull'arrivo di un centrocampista. Secondo Il Secolo XIX l'obiettivo in mediana sarebbe Ondrej Duda, 27enne centrocampista slovacco del Colonia, del quale si era "infatuata" anche la Sampdoria che, però, in queste ora ha virato per Rincon. Il giocatore che milita in Germania a questo punto sarebbe molto più vicino.