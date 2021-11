Genoa, Shevchenko chiede rinforzi: due top player della Premier nel mirino

Il mercato invernale del Genoa di Andrij Shevchenko promette scintille, con due nomi davvero clamorosi

Il Genoa chiude il capitolo della gestione di Davide Ballardini e riparte da Andrij Shevchenko. L'ex attaccante del Milan è ora il nuovo tecnico del Grifone. Dopo aver guidato l'Ucraina ai quarti di finale di Euro 2020, l'allenatore proverà a rilanciare il club ligure. Per riuscirci servirà anche un mercato invernale intenso e ricco di volti nuovi. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società avrebbe messo nel mirino due top player: Oleksandr Zinchenko, e Christian Pulisic. Il primo, ucraino 24 anni, è esterno sinistro di proprietà del Manchester City. Tuttavia con i Citizens, per ora, sta trovando poco spazio e questo potrebbe spingerlo a partire anche solo con la formula del prestito secco. Stesso discorso per Pulisic, 23 anni, nazionale statunitense con origini croate, arrivato a Londra dal Borussia Dortmund per una cifra ragguardevole: 64 milioni di euro. Entrambe le operazioni non sono affatto semplici, ma il Genoa sembra deciso ad aiutare il nuovo tecnico.