Genoa, Shomurodov: “Tifo Chelsea, ma sarebbe bello andare alla Juventus”

L’attaccante del Genoa Shomurodov ha rivelato la squadra per cui fa il tifo. E in futuro…

L’era Josè Mourinho alla Roma è iniziata. Ritiro estivo iniziato, squadra già al lavoro per inseguire l’ossessione dello Special One, la vittoria. La costruzione della stagione che verrà passerà, naturalmente, dal mercato.

Nelle ultime ore è stato accostato al club giallorosso anche il nome di Eldor Shomurodov, attaccante messosi in mostra lo scorso anno con la maglia del Genoa. Intervistato da un portale russo, l’uzbeko ha allontanato le voci, ammiccando però alla Juventus: “Sinceramente non ne so nulla. Juventus?Fa piacere l’interesse, nel futuro sarebbe bello fare il prossimo passo della mia carriera lì”.