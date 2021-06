Genoa, si infiamma il mercato: doppio colpo nel mirino

Il Grifone sogna di fare un passo in avanti importante

Infatti secondo quanto riportato da Primo Canale, il Genoa avrebbe messo gli occhi su due acquisti di rilievo. Il primo sarebbe Mehdi Benatia a cui non dispiacerebbe fare ritorno in Italia dopo l'esperienza in Qatar. Il difensore centrale ha già giocato in Serie A con Udinese, Roma e Juventus. La seconda idea è Andrea Conti. Il terzino di proprietà del Milan farà ritorno ai rossoneri dopo il prestito al Parma ma che non si fermerò a Milano.