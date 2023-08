Genoa, sondato anche Colombo per l’attacco e Coda può partire

Un Genoa attivo sul mercato viaggia anche con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia. Un obiettivo importante riguarda Ruslan Malinovskyi, pazza idea che i rossoblu portano avanti con ambizione. L'altra è quella di attutire la mancanza di Junior Messias - infortunato e tornerà verso metà settimana - con un altro ex Milan, Lorenzo Colombo. Il talento rossonero ha dimostrato tanto nella pre season e un'avventura a Genova potrebbe valere il suo exploit definitivo. L'accordo è vicino alla conclusione e nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità. Conseguentemente all'arrivo dell'attaccante, Massimo Coda dovrebbe essere messo alla porta. Il 34enne ha diverse proposte dalla Serie B che però non lo entusiasmano. Dunque il suo futuro rimane un'incognita. Secondo la fonte potrebbe addirittura rimanere a Genova e far partire uno tra Puscas e Ekuban. Vedremo.