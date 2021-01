Genoa su Strootman, Preziosi assicura: “Mancano solo le visite mediche”

Si prospetta una settimana decisamente favorevole al Genoa. Il Grifone può festeggiare la vittoria sul Bologna per 2-0 e tre punti che sanno tanto di boccata d’ossigeno in un momento non semplice. Ma non è tutto: un’altra notizia arriva dal mercato, con l’arrivo in prestito di Kevin Strootman dal Marsiglia. Il centrocampista olandese tornerebbe in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Con i giallorossi è riuscito a raggiungere una clamorosa semifinale nella Champions League 2018.

DETTAGLI

La trattativa con il Marsiglia sembra a buon punto e si attende solamente l’esito delle visite mediche. Lo ha confermato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ai microfoni di Rai Radio 2: “Siamo sulla strada per chiudere, mancano solamente le visite. Sono molto soddisfatto, soprattutto perché conosco l’uomo”