Genoa, sul mercato idea Demme e un difensore della Juventus

Raggiunto e superato il record di abbonamenti, ora per il Genoa serve grande stagione. Il club prova a ripagare la fiducia dei tifosi tramite il calciomercato. La rosa di Alberto Gilardino rinforzata da Mateo Retegui necessità di un ulteriore intervento. Secondo quanto riportato da Primocanale.it, un rinforzo servirebbe soprattutto a centrocampo. La fonte riporta un interessamento per il centrocampista del Napoli Diego Demme. Il 32ennne ha già una discreta esperienza in A e potrebbe arrivare a Genova per la cifra di 3 milioni di euro. Il grifone ci pensa. Secondo, ma non per importanza, è un accorgimento in difesa. In questo caso gli uomini mercato del Genoa hanno preso in considerazione un difensore ex Juventus, talentuoso e con buone prospettive di crescita. Si tratta di Koni De Winter, centrale classe 2oo2 dell'Empoli che il Genoa continua a stringere. Un accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni.