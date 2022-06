Genoa, tanti addii ma c’è mercato in entrata. Le ultimissime

Il mercato della Serie B è sempre in ebollizione e le big hanno un tempo stretto per allestire un organico di primo livello in grado di ottenere la promozione diretta senza passare dall'inferno playoff. Il Genoa è obbligato a vincere e la dirigenza americana sta facendo alcune valutazioni. Blessin avrà un gruppo di giovani forti e calciatori esperti. Partiranno Sirigu, Destro, Marchetti, Cambiaso e Masiello. In dubbio Ekuban e Badelj. Poi la dirigenza dovrà cedere Caicedo che torna da Milano dopo una avventura deludente all'Inter. Contratto di 2,5 milioni che pesa come un macigno e tra l'altro fino al 2024. In uscita c'è capitan Criscito che piace sempre al Toronto e Maksimovic. Altro caso da risolvere è quello del difensore Ostigard che è sempre in orbita Napoli con gli inglesi del Brighton a ruota. In entrata dopo Ilsanker potrebbe arrivare l'attaccante della Salernitana Milan Djuric. Alternative sono Lapadula, Coda e Cutrone.