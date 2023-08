Genoa, tre nomi per la fascia sinistra

Non solo attacco per il Genoa, che ha necessità di rinforzare anche il versante sinistro della propria rosa. Ad oggi solo Aaron Martìn - arrivato svincolato ad inizio mercato - figura come una buona possibilità per quella posizione, poi nessun altro. Dunque, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono tre i nomi sondati dai rossoblu sul mercato per offrire un'alternativa. Il primo è Ridgeciano Haps, già chiacchierato da tempo e priorità di Gilardino che potrebbe fare ritorno a Genova. I contatti ci sono, ma nulla di serio. Un'altra possibilità pare essere anche l'esterno della Cremonese Emanuele Valeri, che però ha tanto interesse sul mercato (Torino e Sassuolo). Infine, il nome più incerto è quello di Niccolò Corrado della Ternana, seguito da diversi club di B.