Si accende il mercato del Grifone in entrata e in uscita. Sirene importanti per un protagonista della promozione in A.

Si accende il mercato del Genoa, in entrata e in uscita. Si parla in particolare del reparto offensivo dove in ballo ci sarebbero diversi nomi in ingresso. Attenzione, però, anche alle sirene in uscita dove, nelle ultime ore, il nome in evidenza è quello di Albert Gudmundsson.