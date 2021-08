Genoa, vicinissimo l’arrivo di Mustafi

L'ex Sampdoria vestirà la maglia rossoblu del Genoa.

ITALIA - Non dobbiamo dimenticare che Mustafi ha già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria, precisamente dal 2012 al 2014, disputando 53 partite e realizzando una sola rete. L'ultima stagione allo Schalke 04 è stata molto difficile per lui (solo sei, le partite disputate) e ora il difensore tedesco non vede l'ora di ritornare nuovamente in Serie A. Alla soglia dei 30 anni questa rappresenta una delle ultime opportunità della sua carriera. Mustafi sbarca al Genoa a costo zero e questo permetterà ai rossoblu di poter investire più soldi in altre operazioni di calciomercato.