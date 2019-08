German Denis a un passo dal ritorno in Italia: giocherà in Serie C

Un lungo passato in Italia per German Denis, che nel nostro paese ha indossato le maglie di Cesena, Napoli, Udinese e Atalanta. L’argentino milita adesso in Perù con i colori dell’Universitario, ma a breve potrebbe fare ritorno nel nostro paese.

REGGINA – Nei confronti dell’attaccante c’è infatti il forte interesse della Reggina, ambiziosa formazione di Serie C che ha formulato nei suoi confronti un’importante offerta. “El Tanque”, in queste ore, starebbe riflettendo sul da farsi, con la risposta che è attesa entro il weekend, dato che il tecnico dell’Universitario vuole sapere se potrà contare su di lui per la sfida di campionato in programma domenica.