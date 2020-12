Germania: “Barcellona scordati Haaland, non hai i soldi per comprarlo”

Il mercato è sempre pazzo specie quando di mezzo ci sono club ricchi disposti a tutto. Il Barcellona è uno di questi. Nelle ultime ore radiomercato ha accostato l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland (20) al club catalano ma dalla Germania la notizia è accompagnata da tanto scetticismo. “Sport Bild” ha elencato una serie di ragioni per spiegare il suo scetticismo. Il giornale teutonico ricorda che il contratto di Haaland con il Dortmund è valido fino al 2024 e una presunta clausola risolutiva di 75 milioni di euro – finora non confermata dal club – entrerà in vigore solo nell’estate del 2023 o, secondo altri media, in estate 2022. Prima di quella data, il Dortmund potrebbe far partire Haaland solo per una cifra mostruosa. Inoltre le casse del club catalano non sono buone quindi è improbabile che abbiano i soldi per fare un’offerta per Haaland. “Abbiamo piani a lungo termine con Erling e non dobbiamo reagire alle voci”, ha detto il direttore sportivo del Dortmund Michael Zorc , senza ulteriori commenti. I media spagnoli hanno parlato di un pre-contratto tra l’agente di Haaland, Mino Raiola, e il candidato vicepresidente del Barça Rousaud, Josep Maria Minguella. Quel pre-contratto, secondo “Sport Bild”, se esiste, non avrebbe alcuna legittimità visto che Haaland ha ancora un contratto triennale.