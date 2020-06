Gervinho, il Benevento vuole l’ivoriano per la prossima stagione in Serie A

Il futuro di Gervinho potrebbe essere ancora in Italia, ma non al Parma. Dopo quanto accaduto nelle fasi del mercato invernale, con l’attaccante ivoriano che aveva chiesto la cessione, un nuovo capitolo della saga potrebbe riaprirsi.

Come riporta Sky, sul giocatore del Parma ci sarebbe il Benevento di Filippo Inzaghi, ormai prossimo alla promozione nel massimo campionato. Le Streghe starebbero pensando ad un colpo ad effetto per il campionato di Serie A e avrebbero messo nel mirino proprio l’ivoriano. Gervinho piace tantissimo al club campano che sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Parma, con cui sono già cominciati i primi dialoghi. Ancora non sono chiare le eventuali cifre dell’affare ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore. In passato, l’ex anche della Roma, sembrava alla ricerca di una nuova avventura e chissà che non possa essere al Benevento dove sarebbe la stella indiscussa.

TUTTE LE NEWS DI GOSSIP QUI