Gervinho, l’addio al Parma è più vicino: contatti con due club italiani

Il suo arrivo è stato accolto come il grande colpo da parte del Parma, appena risalito in Serie A dopo il baratro del fallimento. Gervinho ci ha messo poco a deliziare i tifosi emiliani con le sue prodezze a tutto gas. In due anni l’attaccante ivoriano ha dato un contributo notevole alla causa, come certificato dalle 18 marcature in 61 presenze. Tuttavia le strade del giocatore e del club ducale potrebbero dividersi.

TENTAZIONE

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il Parma sarebbe stato contattato da due società italiane: Atalanta e Inter. Bergamaschi e milanesi avrebbero pensato all’ex Roma come rinforzo per il reparto avanzato. Al momento non è ancora in corso una vera e propria trattativa, ma la situazione è in continuo divenire.

