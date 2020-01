Gervinho si allontana dal Parma, Faggiano ammette: “A lui piace cambiare…”

Ultimo giorno di calciomercato in Italia e tante squadre sono molto attive in entrata e in uscita. Anche il Parma prova a rinforzarsi. Dopo aver quasi chiuso per Gianluca Caprari dalla Sampdoria, ecco la possibile uscita di lusso: Gervinho.

Per l’ivoriano sarebbe arrivata un’importante proposta economica dal Qatar. A parlare della possibile operazione è stato Daniele Faggiano, ds dei ducali, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport: “In questo momento è meglio se non ne parlo. Gervinho ha richieste, è inutile nasconderci. Penso che a lui piaccia cambiare aria ogni tanto, e a noi crea un po’ di disagio. Non so se se ne vada per i soldi o perché voglia cambiare aria…”, ha detto il dirigente sul possibile addio dell’attacca all’Al-Sadd.