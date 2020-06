Ghoulam, il Psg ci prova: è il post Bernat

Faouzi Ghoulam sarebbe vicino al Paris Saint-Germain. Dalla Francia sono convinti che qualcosa si stia muovendo. Il terzino del Napoli, finito fuori dai radar prima di Ancelotti e poi di Gattuso, piace e non poco ai recenti campioni di Francia e potrebbe rientrare in un affare di mercato non indifferente.

Come riporta Le10sport.com, infatti, Ghoulam è uno dei nomi che comincia a circolare nell’ambiente parigino. Il calciatore è stato di recente protagonista di una chiacchierata tra il suo agente Jorge Mendes e il ds dei parigini Leonardo. Il calciatore algerino rientra, per parametri economici, ina una soluzione ideale per il Psg. Solo due anni di contratto rimasti col Napoli e un costo decisamente contenuto visto lo scarso impiego recente. Ghoulam rappresenterebbe il sostituto ideale di Juan Bernat.